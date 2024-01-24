Приверженцам деструктивных религиозных течений выдавали фиктивные справки в Караганде

Как было установлено в результате проверки, частная медицинская организация в Караганде выдавала фиктивные справки трудовым мигрантам. Зарегистрировано уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

По информации официального сайта надзорного органа, по поручению прокуратуры Карагандинской области проверялась деятельность частной медицинской организации.

В результате проверки были установлены факты выдачи трудовым мигрантам более 700 фиктивных медицинских справок формы 075/у для трудоустройства.

"В отдельных случаях выдача производилась лицам, придерживающимся деструктивных религиозных течений, которые в последующем установлены и выдворены за пределы страны.

Следует отметить, что в медицинском центре отсутствовала документация, подтверждающая прохождение медицинского осмотра, а также условия для его проведения", - сообщили в ведомстве.

Департаментом медицинского и фармацевтического контроля по Карагандинской области в отношении виновных лиц ТОО приняты административные меры, внесено предписание о приостановке деятельности.

"Незаконная деятельность медицинской организации представляла угрозу общественному здоровью наших граждан", - пояснили в прокуратуре.

Органами досудебного расследования по данному факту зарегистрировано уголовное дело, ведется следствие.

Осенью прошлого года несколько уголовных дел начали из-за подделки ветеринарных документов в СКО. 24 должностных лица, в том числе руководитель управления ветеринарии, были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Актюбинской области возбудили уголовные дела в отношении четырех граждан, пытавшихся легализовать авто с помощью поддельных документов. У сотрудников полиции вызвали сомнения справки от пограничной службы о пересечении границы, а также свидетельства о регистрации и техпаспорт авто.