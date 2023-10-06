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Несколько уголовных дел начали из-за подделки ветеринарных документов в СКО

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Коровы
Коровы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Прокуроры Северо-Казахстанской области проверили ветеринарную безопасность и выявили нарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как оказалось, ветслужбы нарушали порядок выдачи ветеринарных документов, не в полном объеме производили диагностические исследования крупного рогатого скота.

Сотрудниками надзорного ведомства были установлены факты подделки ветеринарных документов (ветеринарные справки на мясную продукцию и акты вакцинации), по ним начато 4 досудебных расследования по статье 385 УК РК.

Акиматами районов не обеспечивалось надлежащее содержание скотомогильников.

Помимо этого, установлено, что продолжается практика убоя животных в частном подворье, а не в специальных пунктах.

"По акту надзорного органа 24 должностных лица, в том числе руководитель управления ветеринарии привлечены к дисциплинарной ответственности. Уполномоченные органы ориентированы на привлечение лиц к административной ответственности за убой животных в неустановленных местах", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отметим, согласно статье 385 УК РК, подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, либо сбыт такого документа, а равно изготовление или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039818-poddelku-veterinarnyh-dokumentov-vyyavili-prokurory-v-sko-nachaty-neskolko-ugolovnyh-del/

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