Заместителей акима наказали в Атырауской области

В Макатском районе Атырауской области члены земельной комиссии становились владельцами участков без проведения аукциона. Двое заместителей акима и глава отдела земельных отношений привлечены к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, в результате проверки деятельности отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Макатского района выявлены существенные нарушения при оказании государственной услуги.

В частности, происходило игнорирование обязательных конкурсных процедур и принимались решения, не входящие в компетенцию должностных лиц акимата района.

По акту прокурора Макатского района были возвращены три земельных участка площадью 61 га общей стоимостью 144 млн тенге, предоставленные без аукциона.

"Также незаконными владельцами земельных участков, полученных без проведения аукциона, являются члены земельной комиссии. Несмотря на конфликт интересов, член земельной комиссии лично участвовал в заседании, что делает ситуацию еще более неприемлемой", - отметили в прокуратуре Атырауской области.

Кроме того, один из заместителей акима района безвозмездно предоставил земельный участок предпринимателю без соответствующей оплаты в бюджет.

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора двое заместителей акима района были привлечены к дисциплинарной ответственности, руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.137 КоАП РК.

Отметим, что согласно ч.1 ст.137 КоАП РК нарушения земельного законодательства Республики Казахстан при предоставлении права на земельный участок и при изменении целевого назначения земельного участка, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на должностных лиц в размере 30 МРП (110 760 тенге).

Напомним, на прошлой неделе в ЗКО главу отдела земельных отношений взяли под стражу в зале суда. Он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело было также связано с земельными участками. Мужчину осудили на три года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

А осенью 2023 года экс-руководитель управления земельных отношений Алматы был арестован в связи с подозрением в коррупции. По данным Антикора, действия чиновника нанесли ущерб государству в виде стоимости земельных участков на сумму 180 млн тенге.