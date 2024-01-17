Главу отдела земельных отношений взяли под стражу в зале суда в ЗКО

Оглашен приговор руководителю отдела земельных отношений Чингирлауского района ЗКО Кайрату Тулегенову. Он признан виновным и осужден на три года. Его взяли под стражу в зале суда, передает "Уральская неделя".

Органы следствия предъявили Кайрату Тулегенову обвинение по п.3 ч.4 ст.361 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, Кайрат Тулегенов, занимая в 2015 году должность руководителя отдела земельных отношений района Байтерек, совершил коррупционное преступление и причинил государству ущерб в крупных размерах.

Пользуясь своими должностными полномочиями, чиновник незаконно выдал в частную собственность два участка земли в Мичуринском и Макаровском сельских округах общей площадью 40 гектаров по заниженной кадастровой стоимости.

Сам Кайрат Тулегенов своей вины не признал и в своем последнем слове сообщил суду, почему считает себя невиновным.

"Решение о предоставлении земельных участков лично мной одним не принимается, это делает специальная земельная комиссия коллегиально. То, что я какие-то факты не довел до сведения участников комиссии или не сообщил, то это не входит в мои обязанности", - сказал подсудимый.

Заседание суда. Фото: uralskweek.kz

По его словам, во время судебного заседания все члены комиссии по земельным вопросам давали свои показания. При этом никто из них не сказал, что он лоббирует чьи-то интересы.

"Все члены комиссии принимали решение самостоятельно, о чем они тоже заявляли суду. Что касается постановления о выдаче земли, то я готовлю только проект постановления, а рассматривают и принимают решение по нему в акимате.

Я не понимаю обвинения в мою сторону о том, что у меня был дурной умысел, или что я намеренно кого-то вводил в заблуждение. Я на своей работе не первый день работаю. Поступающие в отдел заявления граждан рассматриваются в соответствии с законом", - заявил чиновник.

Он отметил, что при утверждении акта о кадастровой стоимости участка земли у него не было оснований не доверять своим коллегам. Это государственная услуга. К тому же не он оценивал земли, это делал "Гепразем".

Кайрат Тулегенов сообщил суду, что является единственным кормильцем в семье, у него на иждивении находится трое малолетних детей.

Однако мужчина был признан виновным и осужден на три года лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. После оглашения приговора подсудимый был взят под стражу.

Также по приговору незаконно выданные земельные участки должны быть возвращены в государственную собственность.

Отметим, что по ст.361 УК РК использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, осенью 2023 года экс-руководитель управления земельных отношений Алматы был арестован в связи с подозрением в коррупции. По данным Антикора, в результате действий чиновника государству был нанесен ущерб в виде стоимости земельных участков на сумму 180 млн тенге.

Также в Алматы был задержан исполняющий обязанности заместителя руководителя городского управления земельных отношений. Его заподозрили в получении взятки в сумме 45 млн тенге за выкуп земельного участка для государственных нужд.