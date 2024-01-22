Спецоперация по задержанию "криминального трио" попала на видео в области Абай

Группу предполагаемых воров-домушников задержали в ходе спецоперации в Аягозе области Абай. Их подозревают в серии краж на территории города, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, с конца августа прошлого года в полицию стали поступать сообщения о краже из жилищ местных жителей денег, дорогих вещей и драгоценностей. Общий ущерб составил 2 млн 170 тысяч тенге.

"Как установлено, в "криминальном трио" все роли были распределены заранее. Схема совершения преступлений была стандартной. Подозреваемые, по версии следствия, заходили на территорию частного сектора, когда хозяев не было дома и, отжав пластиковые окна, проникали внутрь и похищали ценности", - рассказали в МВД.

Подозреваемых поместили в ИВС. Возбуждено уголовное дело по фактам краж с незаконным проникновением в помещения.

Согласно ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее в столице задержали курьера интернет-магазина по подозрению в краже телефонов со склада. Их, согласно данным следствия, он подарил родным. Всего пропали три iPhone общей стоимостью 1,5 млн тенге.

А алматинские полицейские раскрыли сразу две кражи из магазинов. Оба преступления попали на камеры видеонаблюдения. По подозрению в кражах были задержаны двое мужчин.