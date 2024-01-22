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День рождения закончился арестом двух братьев в Экибастузе

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Мужчина арестован
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: avid_creative / Getty Images

В Экибастузе празднование дня рождения с распитием алкоголя привело двух гостей к конфликту с участковым. Подозреваемые в нападении на полицейского были арестованы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, досудебное расследование по факту противоправных действий в отношении представителя власти начато в отношении двух братьев в Экибастузе.

"Как установлено, два брата приехали поздравить родственника с прошедшим днем рождения. Распивали спиртные напитки в квартире, а затем продолжили застолье на лестничной площадке, при этом шумели и мешали другим жильцам", - пояснили в ДП Павлодарской области.

Терпеть такое поведение мужчин соседи не стали и позвонили по телефону 102.

"По прибытии на указанный адрес на законные требования участкового прекратить распитие и пройти в пункт полиции правонарушители не подчинились и стали выражаться нецензурной бранью, вели себя агрессивно, оказали сопротивление, при этом нанесли телесные повреждения сотруднику полиции", - сообщили в ведомстве.

Мужчины были доставлены в Центр временной адаптации и детоксикации для медицинского освидетельствования.

По факту применения силы к представителю власти при исполнении им служебных обязанностей проводится досудебное расследование. Подозреваемые были арестованы.

В декабре прошлого года в Алматы стражи порядка заблокировали автомобиль, водитель которого вел себя подозрительно. Пассажиры проявили агрессию в отношении полицейских и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не подчинялись их требованиям. Они дали возможность сбежать водителю, который, как предположили правоохранители, тоже был пьян. Позже стало известно, что мужчина, ударивший полицейского, был взят под стражу.

Ранее астанчанин был водворен в изолятор за применение насильственных действий по отношению к полицейскому во время исполнения им служебных обязанностей. Мужчина уже был судим за применение насилия в отношении представителя власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056734-den-rozhdeniya-zakonchilsya-arestom-dvuh-bratev-v-ekibastuze/

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