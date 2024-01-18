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Прохожий спас 10-летнюю девочку от изнасилования в Талдыкоргане

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Девочка закрывает лицо рукой
Девочка. Иллюстративное фото: Elva Etienne / Getty Images

Стало известно, что в Талдыкоргане прохожий спас 10-летнюю девочку. Уже задержан подозреваемый в попытке изнасилования. Ситуацию прокомментировали в ДП области Жетісу, передает NUR.KZ .

Как стало известно, в УП Талдыкоргана с заявлением обратилась мама девочки. Она сообщила, что 17 января неизвестный мужчина пытался изнасиловать ее 10-летнюю дочь.

"Ребенок сам рассказал матери о произошедшем. Взволнованная девочка позвонила и сообщила, что возле детского сада к ней приставал неизвестный мужчина. Под угрозой смерти он приказал девочке молчать, а когда снял штаны и собирался вступить в половую связь с ребенком, на помощь и подоспел прохожий", - написала журналист Сандугаш Дуйсенова в своем аккаунте в Facebook.

Факт был официально зарегистрирован в городском управлении полиции.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий поднят личный состав и оцеплен периметр микрорайона. По "горячим следам" полицейскими установлен и задержан 19-летний подозреваемый. В настоящее время он взят под стражу", - сообщили в ДП области Жетісу.

По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело. Его расследование взято на особый контроль областным департаментом полиции.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056139-prohozhiy-spas-10-letnyuyu-devochku-ot-iznasilovaniya-v-taldykorgane/

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