19-летнего парня подозревают в домогательствах к 10-летней школьнице в Мангистау

19-летнего парня задержали стражи порядка Мангистау по подозрению в домогательствах к несовершеннолетней девочке, передает местное издание "Лада".

В ДП региона сообщили, что несколько дней назад в полицию обратилась мать девочки. По словам женщины, ее 10-летней дочери неизвестный пишет сообщения интимного характера через мессенджер WhatsApp.

В настоящее время полиция задержала 19-летнего парня.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Мунайлинского района по части 1 статьи 124 УК РК (Развращение малолетних).

По информации полицейских, сейчас ведется следствие, иные сведения не подлежат разглашению.

Согласно части 1 статьи 124 УК РК, совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего) наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.