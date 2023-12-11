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19-летнего парня подозревают в домогательствах к 10-летней школьнице в Мангистау

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Девочка плачет
Девочка. Иллюстративное фото: seksan Mongkhonkhamsao/Getty Images

19-летнего парня задержали стражи порядка Мангистау по подозрению в домогательствах к несовершеннолетней девочке, передает местное издание "Лада".

В ДП региона сообщили, что несколько дней назад в полицию обратилась мать девочки. По словам женщины, ее 10-летней дочери неизвестный пишет сообщения интимного характера через мессенджер WhatsApp.

В настоящее время полиция задержала 19-летнего парня.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Мунайлинского района по части 1 статьи 124 УК РК (Развращение малолетних).

По информации полицейских, сейчас ведется следствие, иные сведения не подлежат разглашению.

Согласно части 1 статьи 124 УК РК, совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего) наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050329-19-letnego-parnya-podozrevayut-v-domogatelstvah-k-10-letney-shkolnitse-v-mangistau/

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