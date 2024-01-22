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29-летний мужчина умер в драке в Атырау

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Мужчина показывает кулак
Кулак. Иллюстративное фото: Andranik Hakobyan / Getty Images

В Атырау произошла драка между двумя мужчинами, один из которых погиб в результате полученных травм. Полиция проводит расследование, передает NUR.KZ со ссылкой ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в Атырау в микрорайоне Авангард произошла драка между мужчинами 1983 и 1994 годов рождения.

В результате конфликта 29-летний парень скончался от полученных телесных повреждений.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.106 Уголовного кодекса РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый задержан.

Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Ранее в Департаменте полиции области Абай дали комментарий по видео с массовой дракой, произошедшей в Семее. По сообщению стражей порядка, все участники установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания, а погибших в результате конфликта нет.

Также на видео попала драка девушек в ночном клубе Кокшетау. В больницу госпитализировали одну из ее участниц. По факту хулиганства полицейские начали досудебное производство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056668-29-letniy-muzhchina-umer-v-drake-v-atyrau/

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