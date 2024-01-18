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Подозреваемого в угоне авто в Алматы задержали на трассе в Жамбылской области (видео)

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Угнанное авто
Угнанное авто. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

Полицейские Жамбылской области задержали на трассе мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как сообщили в ведомстве, на 160 км автодороги Алматы – Ташкент стражами порядка был задержан 29-летний житель Шуского района, подозреваемый в угоне машины.

По информации полицейских, ориентировка на угнанный Mercedes-Benz Vito к ним поступила от алматинских коллег, куда накануне с заявлением обратился местный житель.

Мужчина сообщил, что, приехав ненадолго к другу, припарковал свое авто и оставил ключи в замке зажигания. Через некоторое время вышел на улицу и обнаружил пропажу машины.

Между тем угнанный автомобиль вернули его законному владельцу.

Напомним, что в Жезказгане стражи порядка задержали пьяную женщину, подозреваемую в угоне "ГАЗели". Далеко уехать она не смогла из-за столкновения с другим автомобилем.

Также ранее полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Хромтау. Его подозревают в угоне внедорожника Toyota Land Cruiser Prado у соседа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056234-podozrevaemogo-v-ugone-avto-v-almaty-zaderzhali-na-trasse-v-zhambylskoy-oblasti-video/

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