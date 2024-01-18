Пьяная жительница Жезказгана решила прокатиться на чужой "ГАЗели" и попала в ДТП

В Жезказгане стражи порядка задержали пьяную женщину, подозреваемую в угоне "ГАЗели". Далеко уехать она не смогла из-за столкновения с другим автомобилем, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Жезказгане была угнана "ГАЗель". Стражи порядка задержали подозреваемую "по горячим следам".

"43-летняя жительница города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовалась открытой дверью автомобиля и совершила угон. Однако далеко уехать не смогла, так как не справилась с управлением и допустила столкновение со стоящей рядом машиной", - рассказали подробности в МВД.

В настоящее время ведется досудебное расследование по ст.200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Кроме того, женщина привлечена к административной ответственности по ст.608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения".

Отметим, что по ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А согласно ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, влечет административный арест на двадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

В начале года в Акмолинской области стражи порядка задержали местного жителя, которого заподозрили в угоне мусоровоза в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские начали расследование уголовного дела.