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Пьяная жительница Жезказгана решила прокатиться на чужой "ГАЗели" и попала в ДТП

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ДПТ с участием угнанной "ГАЗели" произошло в области Ұлытау
ДТП с участием угнанной "ГАЗели". Кадр из видео: polisia.kz

В Жезказгане стражи порядка задержали пьяную женщину, подозреваемую в угоне "ГАЗели". Далеко уехать она не смогла из-за столкновения с другим автомобилем, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Жезказгане была угнана "ГАЗель". Стражи порядка задержали подозреваемую "по горячим следам".

"43-летняя жительница города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовалась открытой дверью автомобиля и совершила угон. Однако далеко уехать не смогла, так как не справилась с управлением и допустила столкновение со стоящей рядом машиной", - рассказали подробности в МВД.

В настоящее время ведется досудебное расследование по ст.200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Кроме того, женщина привлечена к административной ответственности по ст.608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения".

Отметим, что по ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

А согласно ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, влечет административный арест на двадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

В начале года в Акмолинской области стражи порядка задержали местного жителя, которого заподозрили в угоне мусоровоза в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские начали расследование уголовного дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056187-pyanaya-zhitelnitsa-zhezkazgana-reshila-prokatitsya-na-chuzhoy-gazeli-i-popala-v-dtp/

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