19-летнюю девушку осудили в Костанае

В Костанае 19-летняя девушка работала курьером у мошенников. Она забрала у обманутых пенсионеров более 23 млн тенге. Часть денег оставила себе, а остальные - отправила на счет подельников. Ее приговорили к лишению свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в суде №2 Костаная завершилось рассмотрение уголовного дела о мошенничестве (п.1,4 ч.3 ст.190 УК РК).

Суд установил, что подсудимая, находясь в Костанае в период с 7 по 11 июля 2023 года, через социальную сеть Telegram нашла объявление о заработке.

"От неустановленного лица поступило предложение поработать курьером, а именно забирать с указанных последним адресов наличные деньги, после получения которых 10% оставлять на свои личные нужды, а остальную сумму посредством банковского терминала отправлять на счет, указанный неустановленным лицом", - пояснили о характере работы девушки в суде.

По данным следствия, роль неустановленного лица (пользователя и его сообщников) выражалась в том, что они звонили пожилым людям.

Злоумышленники сообщали им о якобы совершенных по вине их близких родственников дорожно-транспортных происшествиях, повлекших тяжелые травмы и ущерб третьим лицам.

Для урегулирования возникшей ситуации у пенсионеров просили наличные деньги. При этом неустановленные лица представлялись следователями и пострадавшими.

"Потерпевшие - люди преклонного возраста, проживающие в Костанае. От полученной информации они находились в состоянии стресса. Из-за этого, неправильно оценив ситуацию, соглашались на оказание "помощи" своим близким родственникам и передавали обвиняемой имеющиеся у них деньги", - отметили в суде.

Установлено, что в результате преступных действий обвиняемой и других лиц шестерым потерпевшим был причинен материальный ущерб в крупном размере - на общую сумму более 23 млн тенге. Подсудимая вину и гражданские иски признала полностью.

При назначении наказания в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимой, были признаны ее полное признание вины и чистосердечное раскаяние, а также молодой возраст. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимой, установлено не было.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния ей было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в УИС средней безопасности.

Гражданские иски потерпевших были удовлетворены. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, в июле 2023 года сообщалось, что в номере люкс в одной из гостиниц Костаная была задержана подозреваемая в мошенничестве. В полицию поступили заявления от шести жителей города пенсионного и предпенсионного возраста. Сумма ущерба составила более 20 млн тенге.

Оказалось, что всем потерпевшим поступали звонки на домашний телефон. Неизвестные сообщали, что их родственники попали в ДТП и просили заплатить деньги. При этом наличность горожане передавали 19-летней девушке, которая приходила к ним домой.

Описания ее внешности разнились, но в дальнейшем выяснилось, что она использовала парики, темные очки и разные головные уборы - от платка до кепки. При задержании у подозреваемой были изъяты 800 тысяч тенге. Остальные средства, как пояснили в полиции, она потратила на приобретение дорогого телефона, вещей и развлечения.

Добавим, что согласно ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Ранее стало известно о пенсионерке из Усть-Каменогорска, которая в последний момент уберегла свои деньги от мошенников. Женщина вовремя позвонила участковому инспектору полиции и поняла, что чуть не стала жертвой обмана.

А доверчивый акмолинец лишился 5 млн тенге от действий злоумышленников. Они пообещали мужчине перевести имеющиеся на его депозите денежные средства на безопасный счет, оставив мужчину без денег. По данному факту полиция проводит следственные и оперативно-розыскные мероприятия.