Полицейский ударил беременную подчиненную: о случае в Павлодарской области высказались в МВД

Сегодня на брифинге в СЦК представитель МВД высказался о ситуации с полицейским в Павлодарской области, которого обвинили в избиении беременной сотрудницы, передает корреспондент NUR.KZ.

В октябре прошлого года в Сети появилась информация, что в Северном отделе полиции УП Павлодара якобы заместитель начальника по следствию подозревается в том, что ударил подчиненную, находящуюся на пятом месяце беременности.

Позже инцидент прокомментировал глава ДП Павлодарской области Василий Скляр. Он сообщил, что по его поручению по данному факту начато служебное расследование. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, после чего будет дана правовая оценка.

Сегодня на брифинге журналисты поинтересовались, какова данная ситуация на сегодня. Также они сообщили, что, будучи на лечении, в тяжело больном состоянии, не имея возможности отвечать по служебному расследованию, за эти три месяца этот подполковник получил новую должность.

"Что касается правонарушений или же фактов совершения преступлений со стороны сотрудников полиции, они никогда вне поля у нас не остаются. По ним всегда принимаются соответствующие меры согласно требованиям законодательства.

Это поле деятельности нашего внутри МВД департамента собственной безопасности, этим занимаются сотрудники именно этого департамента. И Комитет административной полиции такими вопросами не занимается. Раз вы так задали вопрос, давайте мы этот вопрос проработаем с департаментом собственной безопасности и вам дадим письменный ответ", – заявил в ответ глава Комитета адмполиции МВД Кайсар Султанбаев.

Он заверил, что по данному факту в обязательном порядке будет проведена служебная проверка. Ее результаты Султанбаев также пообещал предоставить общественности.

Добавим, в сентябре прошлого года жительница Аксу вызвала домой полицию, жалуясь на сына. Прибывшего на вызов участкового ударили по голове утюгом и укусили.

В октябре в Туркестанской области полицейского, прибывшего на вызов о семейном дебоше, ударили чайником по голове. А в декабре пьяный астанчанин обматерил стража порядка и ударил его по лицу.

Чуть позже в Алматы произошел подобный случай – гражданин, находившийся в автомобиле, напал на сотрудника полиции при попытке задержания.