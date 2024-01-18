Ужин обернулся для капитана полиции из Шымкента лишением звания

В Шымкенте сотрудница пробационного контроля за ужин согласилась закрыть глаза на действия подучетного. За такую необычную взятку женщину приговорили к штрафу в размере 300 тысяч тенге и лишили звания капитана полиции, передает Otyrar.kz.

Перед судом предстала 33-летняя старший инспектор службы пробации Енбекшинского района. По материалам дела, за взятку в качестве ужина она готова была не заметить некоторые действия условно осужденного, который находился на пробационном контроле.

Суд признал женщину виновной по статье о получение взятки. Ее приговорили к штрафу в размере 300 тысяч тенге с пожизненным лишением права работать на государственной службе.

Как оказалось, обвиняемая воспитывает несовершеннолетнего ребенка и сейчас находится в положении.

"При вынесении приговора суд учел то, что женщина ранее не была судима, у нее на иждивении имеется ребенок, она признала вину в полном объеме и находится в положении, она беременна вторым ребенком. Суд назначил ей штраф и лишил звания капитана полиции", - отметил судья межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Сабит Туреханов.

Как отмечает издание, может быть, именно беременность объясняет тягу бывшего капитана полиции к фастфуду. В качестве взятки она заказала чизбургер с картофелем по-деревенски и пиццу. Ужин условно осужденному обошелся примерно в 13 тысяч тенге. Подробности того, как вскрылось преступление, в суде решили не объяснять.

"Детали раскрыть я не могу, но в каждом государственном учреждении везде имеются видеокамеры. Там все фиксируется, кто приходит, кто уходит. В здании ведь не только одна видеокамера, там и разговоры слышны", - пояснил Сабит Туреханов.

Также он отметил, что подучетный угостил старшего инспектора ужином только один раз.

Добавим, что по ст.366 УК РК получение сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в Караганде за получение взятки от подчиненного в размере 53 тысяч тенге был осужден сотрудник полиции на транспорте. Многодетному экс-майору назначили наказание в виде штрафа в тридцатикратном размере от суммы взятки - более 1,5 млн тенге.

В начале года стало известно о приговоре шестерым сотрудникам дорожно-транспортной полиции в Алматинской области. Их оштрафовали на общую сумму 58,8 млн тенге. Подсудимые были признаны виновными в получении взяток от водителей за непривлечение к административной ответственности.