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Взятка в 45 млн: и.о. замглавы управления земельных отношений арестовали в Алматы

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Задержанного мужчину в наручниках ведут полицейские
Задержанный. Иллюстративное фото: Matthew Horwood / Getty Images

Антикоррупционной службой продолжается расследование уголовных дел по фактам систематических нарушений в сфере земельных отношений города Алматы, передает Telegram-канал ведомства.

"За получение взятки в сумме 45 млн тенге за выкуп земельного участка для государственных нужд начато досудебное расследование в отношении и.о. заместителя руководителя городского управления земельных отношений. С санкции суда он взят под стражу.

Следствием также установлено, что должностные лица этого же управления в интересах отдельных землевладельцев с помощью аффилированного оценщика необоснованно завысили стоимость 8 участков, подлежащих выкупу для госнужд.

В результате владельцам этих участков государством излишне оплачены порядка 7,5 млрд тенге.

При этом, стоимость услуг оценщика за один объект в среднем составила всего лишь 68 тенге в 2021 году и 10 тенге – в 2022 году", - говорится в сообщении Антикора.

Вместе с тем, грубые нарушения действующего законодательства выявлены также и в деятельности Управления городского планирования и урбанистики Алматы.

"Установлено, что должностные лица управления вопреки интересам государства согласовали строительство 11 многоквартирных жилых комплексов с коммерческим назначением на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

Вследствие чего, государству причинен ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости указанных земельных участков на общую сумму более 760 млн тенге.

В общей сложности проверкой охвачены более 470 земельных участков", - добавили в ведомстве.

Работа по выявлению и пресечению системной коррупции в сфере земельных отношений продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027097-vzyatka-v-45-mln-io-zamglavy-upravleniya-zemelnyh-otnosheniy-arestovali-v-almaty/

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