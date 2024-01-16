Заявление в полицию написал астанчанин на знакомого после личной встречи

Жителя Шымкента подозревают в хищении почти 4 миллионов тенге у знакомого. Потерпевшим оказался житель Астаны, у которого деньги пропали со счета на депозите, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

59-летний житель Астаны обратился в полицию и заявил, что знакомый присвоил его деньги.

"Как рассказал потерпевший, он с малознакомым мужчиной распивал спиртное, когда тот попросил у него телефон. Затем подозреваемый с депозита перевел почти 2,3 млн тенге на счет онлайн-казино.

Кроме того, в течении нескольких дней он завладел денежными средствами и в мобильном приложении банка оформил товарный кредит на заявителя, причинив ущерб на общую сумму порядка 2 млн тенге", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Вскоре полицейские установили 33-летнего подозреваемого, жителя Шымкента. Последний дал признательные показания и теперь полиция выясняет его возможную причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории Астаны.

Добавим, недавно жителя Семея обвинили в мошенничестве – по версии следствия, он просил своих знакомых помочь ему материально для якобы восстановления в спортивную организацию, где он ранее показывал отличные результаты. После он обещал вернуть деньги, однако слово не сдержал. В итоге 19 человек, взявшие ради него кредиты, обратились в полицию.

В Шымкенте молодой человек выманил у людей 97 млн тенге – его приговорили к шести годам тюрьмы.

Недавно двух астанчан обманули почти на 20 млн тенге, пообещав деньги с "раскрутки бизнеса".