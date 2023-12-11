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30 лет независимости Казахстана

Хотели помочь другу: 19 человек обманули почти на 40 млн тенге в области Абай

Опубликовано:

Купюры тенге
Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жителя Семея подозревают в мошенничестве - по информации полицейских, подозреваемый обманул своих друзей, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД.

Как сообщили стражи порядка, 34-летний житель Семея просил своих знакомых помочь ему материально для якобы восстановления в спортивную организацию, где он раннее показывал отличные результаты. После он обещал вернуть деньги.

Знакомые доверились мужчине и взяли на свое имя кредиты, однако, как заявили полицейские, подозреваемый "спустил" деньги друзей на ставках.

В полицию обратились 19 человек. Сумма ущерба составила 39 млн тенге.

По всем фактам начато досудебное расследование по статье 190 УК РК. Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050325-hoteli-pomoch-drugu-19-chelovek-obmanuli-pochti-na-40-mln-tenge-v-oblasti-abay/

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