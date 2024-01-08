Почти на 20 млн тенге обманули двух астанчан, поверивших в "раскрутку бизнеса"
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Жителя Астаны подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он предлагал своим жертвам вкладывать деньги в "раскрутку бизнеса", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
27-летнего жителя Астаны подозревают в обмане. Как рассказали в пресс-службе МВД, он предлагал своим знакомым вкладывать деньги в "раскрутку бизнеса", презентуя "будущим инвесторам выгодный бизнес-план".
Так, в полицию столицы обратились двое жителей, сообщивших, что доверились знакомому и отдали ему 4,5 млн тенге и 15 млн тенге. Обоим предлагалось инвестировать деньги с последующим получением высокой прибыли, однако выплат они так и не дождались.
На сегодняшний день известно о четырех фактах мошенничества. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.
"Полученные денежные средства злоумышленник растратил, проиграв на ставках", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
Подозреваемый признал вину, его водворили в ИВС. Устанавливается его возможная причастность к ранее совершенным аналогичным фактам на территории Астаны.
Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:
- исправительными работами или штрафом в размере до 4000 МРП (14,7 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;
- либо ограничением до 7 лет;
- или лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054424-pochti-na-20-mln-tenge-obmanuli-dvuh-astanchan-poverivshih-v-raskrutku-biznesa/