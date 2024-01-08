Почти на 20 млн тенге обманули двух астанчан, поверивших в "раскрутку бизнеса"

Жителя Астаны подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он предлагал своим жертвам вкладывать деньги в "раскрутку бизнеса", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

27-летнего жителя Астаны подозревают в обмане. Как рассказали в пресс-службе МВД, он предлагал своим знакомым вкладывать деньги в "раскрутку бизнеса", презентуя "будущим инвесторам выгодный бизнес-план".

Так, в полицию столицы обратились двое жителей, сообщивших, что доверились знакомому и отдали ему 4,5 млн тенге и 15 млн тенге. Обоим предлагалось инвестировать деньги с последующим получением высокой прибыли, однако выплат они так и не дождались.

На сегодняшний день известно о четырех фактах мошенничества. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.

"Полученные денежные средства злоумышленник растратил, проиграв на ставках", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Подозреваемый признал вину, его водворили в ИВС. Устанавливается его возможная причастность к ранее совершенным аналогичным фактам на территории Астаны.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается: