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Почти на 20 млн тенге обманули двух астанчан, поверивших в "раскрутку бизнеса"

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Наручники и деньги в них
Деньги и наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жителя Астаны подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он предлагал своим жертвам вкладывать деньги в "раскрутку бизнеса", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

27-летнего жителя Астаны подозревают в обмане. Как рассказали в пресс-службе МВД, он предлагал своим знакомым вкладывать деньги в "раскрутку бизнеса", презентуя "будущим инвесторам выгодный бизнес-план".

Так, в полицию столицы обратились двое жителей, сообщивших, что доверились знакомому и отдали ему 4,5 млн тенге и 15 млн тенге. Обоим предлагалось инвестировать деньги с последующим получением высокой прибыли, однако выплат они так и не дождались.

На сегодняшний день известно о четырех фактах мошенничества. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.

"Полученные денежные средства злоумышленник растратил, проиграв на ставках", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Подозреваемый признал вину, его водворили в ИВС. Устанавливается его возможная причастность к ранее совершенным аналогичным фактам на территории Астаны.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 4000 МРП (14,7 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;
  • либо ограничением до 7 лет;
  • или лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054424-pochti-na-20-mln-tenge-obmanuli-dvuh-astanchan-poverivshih-v-raskrutku-biznesa/

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