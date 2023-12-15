Владельца обменника обманули на 90 млн тенге в Шымкенте

Молодой человек выманил у жителей Шымкента 97 млн тенге, в их числе оказался владелец обменника, обманутый на 90 млн тенге. За мошенничество следующие шесть лет парень проведет в колонии, передает NUR.KZ со ссылкой на городской департамент полиции.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, среди пострадавших от действий 20-летнего жителя Шымкента - малообеспеченные семьи и индивидуальные предприниматели.

Так, злоумышленник притворился благотворителем, оказывающим продовольственную помощь малообеспеченным семьям.

Принеся такую помощь, парень втерся в доверие женщины-инвалида и двух ее дочерей. После чего он пообещал им организовать получение квартиры от государства без очереди. Якобы для этой цели он заполучил их ИИН и оформил товарный кредит на сумму 3,5 млн тенге. После этого мужчина исчез.

По данному факту правоохранители зарегистрировали заявление о мошенничестве и задержали подозреваемого на территории города.

В ходе следствия выяснилось, что местный житель причастен и к другим фактам.

В частности, было установлено, что молодой человек завоевал доверие индивидуального предпринимателя, занимающегося обменом валюты, после чего нанес ему материальный ущерб на сумму около 90 млн тенге. Также он обманул продавщицу на рынке на сумму 3,8 млн тенге.

Следователи собрали доказательства и направили материалы дела в суд. Парня приговорили к 6 годам лишения свободы.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (по Закону РК № 180-VІ ЗРК - свыше 4000 МРП, то есть более 13 800 000 тенге), наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее полиция Мангистауской области распространила в социальных сетях фотографию женщины, которая подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Стражи порядка ищут пострадавших от ее действий.

Осенью по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, были арестованы бывшие руководители отдела земельных отношений, архитектуры и аппарата акима Атырау. По информации прокуратуры, должностных лиц подозревают в мошеннических действиях при выделении земельных участков и определении их целевого назначения.

Позже в рамках данного уголовного дела был задержан экс-аким Атырау Кайрат Уразбаев. Он подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.2 ч.4 ст.190 УК РК.