"За брата любого порву": сына бизнесмена осудили за смертельную стрельбу в баре в СКО

В Петропавловске суд приговорил сына руководителя крупной строительной и дорожной компании к 6 годам лишения свободы за гибель 28-летнего знакомого в баре, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Этот инцидент, случившийся 26 февраля прошлого года, получил в регионе широкий общественный резонанс.

На скамье подсудимых оказался 35-летний житель Петропавловска. Образование - высшее, женат, у него двое малолетних детей, работал заместителем директора ТОО своего отца, которое занимается в том числе дорожным строительством, благоустройством территорий, вывозом снега и т.д.

Ранее не судим, однако проблемы с законом у него были. Так, в отношении него расследовалось уголовное дело, которое прекратили за отсутствием состава преступления. Неоднократно привлекался к административной ответственности.

Шальная пуля

Как гласят материалы дела, вечером 25 февраля 2023 года подсудимый с супругой приехал на празднование дня рождения его младшего брата в популярный бар. В компании гостей также были близкий друг именинника со своей женой.

"26 февраля около 00 часов 2 минут, находясь на втором этаже здания бара, подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения и реально осознавая, что находится в общественном месте, извлек из-за пазухи незаконно хранящийся при нем пистолет, изготовленный самодельным способом из частей пистолетов модельного ряда ИЖ, со снаряженным восемью патронами магазином. После чего, удерживая его к близко стоящему от него слева потерпевшему, передернув затвор, нажал на спусковой крючок и произвел нецеленаправленный выстрел в сторону последнего", - говорится в обвинительном акте.

В результате этого выстрела потерпевший получил сквозное ранение. Кроме того, пуля зацепила и находящуюся рядом с ним девушку, ей причинены телесные повреждения в виде ссадины в области тазобедренного сустава.

То, что он ранил двух человек, подсудимый заметил не сразу. Не обращая внимания на пострадавшего, ухватившегося руками в области своего живота и начавшего оседать на пол, мужчина, подняв пистолет вверх, стал производить множественные выстрелы в потолок. После чего скрылся с места происшествия.

Потерпевшего же каретой скорой помощи доставили в больницу, где от полученных ранений он скончался.

Салют в честь брата

Подсудимый явился в полицию с повинной в эту же ночь. В ходе досудебного расследования пистолет, который он по дороге из бара выбросил, был найден и изъят.

Суду мужчина был предан по ч.3 ст.287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия), ч.1 ст.104 (Причинение смерти по неосторожности) и ч.3 ст.293 (Хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК РК.

В своих показания на суде обвиняемый рассказал, что пистолет он нашел в лесу незадолго до рокового вечера. Ближе к 12 часам ночи он, по его словам, собирался поздравить брата, но все пошло не по плану.

"На торте не оказалось свечей. В баре их не нашлось. И фейерверков не было. А хотелось как-то красиво поздравить. Когда я курил на улице, мне в голову пришла мысль. Вспомнил, что у меня пистолет в машине, взял его с собой, чтобы поздравить брата салютованием.

Уже в первом часу я достал пистолет и хотел произвести выстрел вверх, тем самым сделать салют и поздравить. При доставании и перезарядке пистолета я не заметил, как произошел выстрел, который попал в потерпевшего. Я даже не понял, что пистолет выстрелил. После я произвел несколько (шесть-семь) выстрелов вверх, а потом заметил, что потерпевший наклонился, приблизился к нему, спросил, что случилось. Он мне сказал: "Ты в меня попал, брат", - пояснил подсудимый.

По его словам, пока все ждали скорую помощь, он поехал к родителям в поселок Бесколь. По дороге выбросил пистолет, "чтобы после этого проклятого случая не видеть его".

"Попрощался с родителями, переоделся и поехал в полицию, там все рассказал, часов в 4-5 утра мне сообщили, что потерпевший скончался", - рассказал подсудимый.

На суде он настаивал, что с убитым у него были хорошие дружеские отношения.

"Я знал его больше 10 лет. Он был добрая душа, очень хороший человек. Конфликтов не было у нас и быть не могло", - заключил подсудимый.

В итоге сегодня подсудимый был признан виновным по всем статьям и приговорен к 6 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Оглашение приговора. Фото: NUR.KZ

Лучший муж, отец, семьянин

Семья убитого приговором суда не довольна и считает его чрезвычайно мягким. Потерпевшие требовали для подсудимого самого сурового наказания и уверены, что его действия должны быть квалифицированы как преднамеренное убийство. Каждый из них раздавлен большим горем.

Вдова - красивая молодая девушка - до сих пор не может говорить о любимом муже без слез и в прошедшем времени. На всех судебных заседаниях она не могла сдержать слез.

"С моим мужем мы вместе очень давно. Он настоящий мужчина, лучший муж, отец, семьянин. Он очень любит своих детей. Душа компании, всегда добрый, открытый. А этот человек убил моего мужа", - говорит супруга погибшего.

Она проходила по делу не только как потерпевшая, но и как очевидец событий.

"В тот вечер подсудимый с самого начала вел себя дерзко, нагло, показывая, что ему все дозволено. Это было очень заметно. Около 12 часов ночи, когда должны были вынести торт, он сказал: "Выключите музыку, уберите телефоны, камеры", то есть он уже целенаправленно собирался стрелять.

Сказал тост, что, мол, я за брата любого порву. Потом посмотрел по сторонам, вытащил пистолет и начал стрелять. Он говорит, что он хотел перезарядить пистолет и случайно выстрелил, но на самом деле он стрелял прямо в моего мужа, почти в упор, а потом, глядя на него, стрелял вверх", - утверждает вдова.

Строгого наказания для подсудимого просил и отец погибшего. Сразу после страшного известия о смерти сына из-за шока у него случился инсульт, он даже не смог, как положено, похоронить и оплакать своего ребенка. Долгое время мужчина не мог разговаривать, отказали ноги. Речь понемногу восстановилась, но и сейчас 66-летний мужчина передвигается на костылях. А до трагедии на здоровье никогда не жаловался.

Потерпевшими по этому делу проходили семь родных погибшего - супруга, сын и дочь, брат и сестра, его родители. В общем они заявили гражданские иски о возмещении морального вреда в размере 160 млн тенге. Их удовлетворили частично. Вдове, двум детям, отцу, матери мужчины осужденный должен будет выплатить по 3 млн тенге, а брату и сестре - по 1,5 млн.

По словам родных, мужчина был единственным кормильцем в семье, у него остались жена и двое детей - шестилетняя дочь и сын, которому всего год. Погибший хорошо зарабатывал, помимо основной работы занимался своим бизнесом - грузоперевозками. У него были большие планы на будущее, чтобы его семья никогда и ни в чем не нуждалась.

Напомним, в феврале 2023 года стало известно, что в больнице Петропавловска скончался 28-летний мужчина. В медицинское учреждение он поступил с огнестрельным ранением, полученным в одном из развлекательных заведений города. 34-летнего подозреваемого задержали. На тот момент факт зарегистрировали по ч.2 ст.99 УК РК "Убийство".