Казахстанца, подозреваемого в двойном убийстве, задержали в Узбекистане

В Узбекистане был задержан казахстанец, которого 12 лет разыскивали по подозрению в совершении двойного убийства и ограбления в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Upl.uz.

По информации издания, преступление, в совершении которого подозревают гражданина Казахстана, произошел в 2012 году в Енбекшиказахском районе.

"По предварительным данным, задержанный гражданин совершил убийство, а также осуществил грабеж. Эта трагедия стала предметом длительного расследования и сотрудничество между правоохранительными органами двух государств, наконец, привело к успешному результату", – говорится в публикации.

Казахстанца задержали в Учкурганском районе Наманганской области. Отмечается, что разыскиваемый скрывался от сотрудников правопорядка 12 лет.

Подробности задержания и последующих действий правоохранительных органов уточняются.

Как пишет издание, задержанный будет передан компетентным органам для дальнейшего рассмотрения дела и вынесения судебного решения.

Напомним, ранее в Алматы задержали мужчину, которого в течение 15 лет разыскивало МВД Узбекистана.

Также стражи порядка Талдыкоргана задержали гражданина Узбекистана, которого разыскивают по подозрению в крупном мошенничестве.