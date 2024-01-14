Казахстанца, подозреваемого в двойном убийстве, задержали в Узбекистане
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В Узбекистане был задержан казахстанец, которого 12 лет разыскивали по подозрению в совершении двойного убийства и ограбления в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Upl.uz.
По информации издания, преступление, в совершении которого подозревают гражданина Казахстана, произошел в 2012 году в Енбекшиказахском районе.
"По предварительным данным, задержанный гражданин совершил убийство, а также осуществил грабеж. Эта трагедия стала предметом длительного расследования и сотрудничество между правоохранительными органами двух государств, наконец, привело к успешному результату", – говорится в публикации.
Казахстанца задержали в Учкурганском районе Наманганской области. Отмечается, что разыскиваемый скрывался от сотрудников правопорядка 12 лет.
Подробности задержания и последующих действий правоохранительных органов уточняются.
Как пишет издание, задержанный будет передан компетентным органам для дальнейшего рассмотрения дела и вынесения судебного решения.
Напомним, ранее в Алматы задержали мужчину, которого в течение 15 лет разыскивало МВД Узбекистана.
Также стражи порядка Талдыкоргана задержали гражданина Узбекистана, которого разыскивают по подозрению в крупном мошенничестве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055351-kazahstantsa-podozrevaemogo-v-dvoynom-ubiystve-zaderzhali-v-uzbekistane/