Мужчину, 15 лет разыскиваемого в Узбекистане, задержали в Алматы
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В Алматы задержали мужчину, которого в течение 15 лет разыскивало МВД Узбекистана. Об этом сообщается на официальном медиапортале МВД РК Polisia.kz.
Как сообщает полиция, 41-летнего гражданина Р. в Алматы задержали сотрудники миграционной службы и криминальной полиции города.
"Уголовного преступника вычислили в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Розыск - СНГ". Гражданин Узбекистана Р., 1982 года рождения, в 2008 году был объявлен УВД Сурхандарьинской области МВД Узбекистана в межгосударственный розыск.
Задержанный водворен в ИВС. Решается вопрос об его экстрадиции на родину", - сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.
Напомним, ранее стражи порядка Талдыкоргана задержали гражданина Узбекистана, которого разыскивали по подозрению в крупном мошенничестве.
А в Актобе была задержана женщина, разыскиваемая в России по подозрению в сбыте наркотиков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038124-muzhchinu-15-let-razyskivaemogo-v-uzbekistane-zaderzhali-v-almaty/