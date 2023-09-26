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Мужчину, 15 лет разыскиваемого в Узбекистане, задержали в Алматы

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Задержанный
Задержанный. Фото: polisia.kz

В Алматы задержали мужчину, которого в течение 15 лет разыскивало МВД Узбекистана. Об этом сообщается на официальном медиапортале МВД РК Polisia.kz.

Как сообщает полиция, 41-летнего гражданина Р. в Алматы задержали сотрудники миграционной службы и криминальной полиции города.

"Уголовного преступника вычислили в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Розыск - СНГ". Гражданин Узбекистана Р., 1982 года рождения, в 2008 году был объявлен УВД Сурхандарьинской области МВД Узбекистана в межгосударственный розыск.

Задержанный водворен в ИВС. Решается вопрос об его экстрадиции на родину", - сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Напомним, ранее стражи порядка Талдыкоргана задержали гражданина Узбекистана, которого разыскивали по подозрению в крупном мошенничестве.

А в Актобе была задержана женщина, разыскиваемая в России по подозрению в сбыте наркотиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038124-muzhchinu-15-let-razyskivaemogo-v-uzbekistane-zaderzhali-v-almaty/

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