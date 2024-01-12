Льготный автокредит за миллион тенге хотел оформить астанчанин, но в итоге потерял свои деньги

Машину по льготной программе кредитования обещали жителю Астаны за миллион тенге. Подозреваемый в мошенничестве задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции столицы.

По версии следствия, 33-летний житель столицы обещал мужчине помочь в оформлении нового авто в кредит по льготной программе, завладев деньгами в сумме 1 миллион тенге.

"В течение полугода он водил за нос доверчивого мужчину, обнадеживая его тем, что в ускоренном порядке и по льготному кредиту приобретет автомобиль. Спустя время, почувствовав неладное, мужчина обратился в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции УП района Есиль установлен мужчина, причастный к совершению преступления", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

По данному факту, как пояснили в полиции, проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество". Также проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Напомним, в начале прошлого года в Фонде развития промышленности казахстанцев предупредили о мошенниках при подаче на льготные автокредиты.

Также в прошлом году сообщалось о случае, когда в полицию города Алматы обратились четверо горожан, которые заявили, что их обманул мошенник. Полицейские установили подозреваемого.

По данным правоохранителей, алматинцам предлагали помочь приобрести новые машины из автоцентра по льготной программе кредитования. Тем не менее это оказалось мошеннической уловкой.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", - говорится в тексте УК РК.