Авто по льготному кредиту вне очереди: доверчивых алматинцев обманул мошенник

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

В полицию города Алматы обратились четверо горожан, которые заявили, что их обманул мошенник. Полицейские установили подозреваемого. Они не исключают, что потерпевших может быть больше, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По данным правоохранителей, алматинцам предлагали помочь приобрести новые машины из автоцентра по льготной программе кредитования. Тем не менее это оказалось мошеннической уловкой.

Как утверждают полицейские, аферист водил за нос горожан несколько месяцев. Он обещал, что сможет оформить авто по льготному кредиту вне очереди и в ускоренном порядке.

"На данный момент доказана причастность подозреваемого к четырем аналогичным фактам обмана. Именно столько человек подали заявление в полицию. Материальный ущерб они оценили в три миллиона тенге", – сообщил начальник Управления полиции Наурызбайского района Алматы Данияр Мендебаев.

Стражи порядка установили подозреваемого – 29-летнего гражданина М.

Отмечается, что по факту мошенничества было начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК.

Полицейские не исключают, что обманутых людей может быть гораздо больше. Они призвали граждан, пострадавших от преступных действий человека на фото, связаться с ними по следующим телефонам: 8-707-447-07-50 и 8-747-699-70-02.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007362-avto-po-lgotnomu-kreditu-vne-ocheredi-doverchivyh-almatintsev-obmanul-moshennik/