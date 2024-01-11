Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Мужчину приняли за педофила и избили в Алматинской области

Опубликовано:

Драка мужчин
Драка. Иллюстративное фото: Hans Neleman/Getty Images

Жители села Шамалган поймали, как они думали, возможного педофила и избили его. Однако мужчина, как выяснилось, просто забрел в чужой дом, решив сократить путь до магазина. Ситуацию прокомментировали в ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

Информация о задержании предполагаемого педофила в Шамалгане появилась в Сети. Мужчину на территории своего дома увидела девочка и закричала. В итоге его поймали и избили.

В ДП Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что мужчина приехал в Шамалган к другу из Талгара. Выпил и пошел в магазин. Дорогу решил сократить через соседний дом, где нет забора.

Когда проходил мимо, его увидела девочка и стала кричать. На шум выбежали ее родственники, которые без выяснения обстоятельств нанесли незнакомцу телесные повреждения.

На место были вызваны сотрудники полиции, которые разобрались в ситуации. Стороны претензий друг к другу не имеют. Мужчина попросил прощения за то, что напугал, а перед ним извинились за избиение.

Напомним, весной 2023 года в соцсетях появилось видео, на котором запечатлели мужчину, сидящего в машине с разбитым носом и вытирающим кровь с лица. Указывалось, что в Туркестанской области изнасиловали 5-летнюю девочку.

В полиции подтвердили, что в Арысский РОП поступило сообщение от местного жителя о преступлении в отношении ребенка. Подозреваемого задержали в тот же день. Данный факт был зарегистрирован по ч.4 ст.121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера".

А в Алматы прокуроры в ходе мониторинга ТikTok выявили факты, где малолетние девочки вступали в переписку с мужчиной на темы для взрослых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055069-muzhchinu-prinyali-za-pedofila-i-izbili-v-almatinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.