Мужчину приняли за педофила и избили в Алматинской области

Жители села Шамалган поймали, как они думали, возможного педофила и избили его. Однако мужчина, как выяснилось, просто забрел в чужой дом, решив сократить путь до магазина. Ситуацию прокомментировали в ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

Информация о задержании предполагаемого педофила в Шамалгане появилась в Сети. Мужчину на территории своего дома увидела девочка и закричала. В итоге его поймали и избили.

В ДП Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что мужчина приехал в Шамалган к другу из Талгара. Выпил и пошел в магазин. Дорогу решил сократить через соседний дом, где нет забора.

Когда проходил мимо, его увидела девочка и стала кричать. На шум выбежали ее родственники, которые без выяснения обстоятельств нанесли незнакомцу телесные повреждения.

На место были вызваны сотрудники полиции, которые разобрались в ситуации. Стороны претензий друг к другу не имеют. Мужчина попросил прощения за то, что напугал, а перед ним извинились за избиение.

Напомним, весной 2023 года в соцсетях появилось видео, на котором запечатлели мужчину, сидящего в машине с разбитым носом и вытирающим кровь с лица. Указывалось, что в Туркестанской области изнасиловали 5-летнюю девочку.

В полиции подтвердили, что в Арысский РОП поступило сообщение от местного жителя о преступлении в отношении ребенка. Подозреваемого задержали в тот же день. Данный факт был зарегистрирован по ч.4 ст.121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера".

А в Алматы прокуроры в ходе мониторинга ТikTok выявили факты, где малолетние девочки вступали в переписку с мужчиной на темы для взрослых.