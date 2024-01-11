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Стали известны подробности двойного убийства в Талдыкоргане (видео)

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Задержание подозреваемого
Подозреваемый. Фото: ДП области Жетiсу

Подозреваемого в двойном убийстве поместили под стражу в Талдыкоргане. Мужчина дал признательные показания. Расследование находится на особом контроле МВД, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Новые подробности преступления озвучиваются в официальном аккаунте ДП области Жетісу в Instagram.

В ведомстве рассказали, что расследование двойного убийства, произошедшего в Талдыкоргане, продолжается. Был задержан 43-летний подозреваемый.

"В раскрытии убийства были задействованы практически все службы областного департамента. Мужчина 1980 года рождения был ранее судим за мошенничество. Подозреваемый несколько дней скрывался в подвале в одном из многоэтажных домов Талдыкоргана.

В настоящее время мужчина задержан и помещен под стражу. Согласно его признательным показаниям, убийство совершено при распитии алкоголя с одним из потерпевших. Расследование по факту находится на особом контроле МВД", - сообщил замначальника ДП области Жетісу Ельдар Абдикенов.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что в одном из частных домов Талдыкоргана нашли тела двух человек, у обоих было перерезано горло. В городском управлении полиции сообщили, что по данному факту начато расследование и организованы оперативно-розыскные мероприятия.

Позже в ДП региона пояснили, что жертвами убийства стали пожилая женщина и ее 52-летний сын. Их тела были обнаружены 5 января с признаками насильственной смерти.

Подозреваемого в двойном убийстве объявили в розыск. 9 января мужчина был задержан. Как стало известно, он несколько дней скрывался в подвале многоэтажного дома.

Добавим, что согласно ч.2 ст.99 УК РК убийство двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055056-stali-izvestny-podrobnosti-dvoynogo-ubiystva-v-taldykorgane-video/

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