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Обещали устроить в нефтяную компанию: операцию с задержанием провели в Мангистау

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Задержание одного из подозреваемых
Задержание подозреваемых в мошенничестве. Кадр из видео: polisia.kz

Полицией возбуждено уголовное дело в отношении группы задержанных по подозрению в обмане в сфере трудоустройства, недвижимости и автотранспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками УБОП департамента полиции Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт мошеннических действий.

Злоумышленники под предлогом устройства в одну из нефтяных компаний, а также купли-продажи автомобилей и недвижимого имущества завладели денежными средствами в сумме более 112 млн тенге.

"На сегодняшний день в полицию с заявлением обратилось 20 жителей регионов республики. У задержанных проведены обыски по месту жительства и на рабочем месте. Изъяты вещественные доказательства.

В настоящее время три члена группы содержатся под стражей, проводятся необходимые следственные мероприятия. Им вменено создание, руководство и участие в организованной преступной группе. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат", – отметил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

Ранее мы писали, что на 20 млн тенге обманули двух астанчан, поверивших в "раскрутку бизнеса". Подозреваемым оказался житель Астаны, который, по версии следствия, и предлагал своим жертвам вкладывать деньги в "раскрутку", презентуя "будущим инвесторам выгодный бизнес-план". Мужчина задержан.

Также в Семее мужчина представлялся судебным исполнителем и обещал доверчивым гражданам помощь в приобретении квартир, находящихся в банковском залоге, по заниженным ценам. Он убеждал горожан в необходимости внесения первоначального взноса. Люди вкладывали от 2 до 13 млн тенге. Таким образом мошенник обманул граждан на 60 млн тенге.

Мы писали также о беременной из Павлодарской области, которую заподозрили в крупном серийном мошенничестве. По информации следствия, предприимчивая павлодарка, злоупотребляя доверием своих земляков, получала персональные данные потерпевших и оформляла товарный кредит в банках второго уровня. В дальнейшем обналичивать денежные средства способствовал магазин, где был оформлен товар. Надеясь при этом остаться безнаказанной, предприимчивая девушка оставляла сотрудникам банка "левые" телефоны. Девушка задержана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054718-obeschali-ustroit-v-neftyanuyu-kompaniyu-operatsiyu-s-zaderzhaniem-proveli-v-mangistau/

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