Беременную из Павлодара заподозрили в крупном серийном мошенничестве

Жительница Павлодарской области, будучи беременной, подозревается в обмане более 10 жителей региона на сумму около 15 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции области.

Как сообщает пресс-служба полиции, оперативниками Павлодарской области и подразделения "CyberPol" при содействии сотрудников банка задержана 25-летняя павлодарка, подозреваемая в мошенничествах.

"Установлено, что подозреваемая, злоупотребляя доверием своих земляков, завладела персональными данными потерпевших и оформляла товарный кредит в банках второго уровня.

В дальнейшем обналичивать денежные средства способствовал магазин, где был оформлен товар. Надеясь при этом остаться безнаказанной, предприимчивая девушка оставляла сотрудникам банка "левые" телефоны", - сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Булат Нурсеитов.

Уже известно о 10 потерпевших от мошеннических действий, которые обратились в полицию. А общая сумма ущерба составила порядка 15 млн тенге.

"По фактам мошенничеств проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК. Мера пресечения избирается, так как подозреваемая беременна", - добавили в полиции.

В ведомстве также отметили, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК, части 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан "лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда".

Граждан, кто столкнулся с аналогичной мошеннической схемой, просят обратиться в департамент полиции Павлодарской области.

Добавим, что согласно части 3 статьи 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового.

Осенью прошлого года, по данным МВД РК, в Казахстане вновь активизировались мошенники. Стражи порядка порекомендовали казахстанцам быть бдительнее.

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, следует придерживаться некоторых простых правил:

никому не сообщать данные из SMS и push-уведомлений;

настроить в своих социальных сетях и мессенджерах двухфакторную аутентификацию;

сохранять бдительность при любых звонках и сообщениях, даже если они идут от знакомых – если есть сомнения, лучше перепроверить и уточнить у человека, связавшись с ним по другому каналу связи;

если аккаунт был взломан и украден, нужно как можно быстрее восстановить к нему доступ, чтобы мошенники не смогли им воспользоваться.

При соблюдении этих мер предосторожности казахстанцы смогут обезопасить не только себя, но и своих родных и знакомых.