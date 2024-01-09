Требовали 7 млн тенге за сведения личного характера: спецоперацию МВД сняли на видео

МВД задержаны подозреваемые в вымогательстве в Кызылординской области. Как выяснилось, с жителя региона за неразглашение в соцсетях сведений личного характера требовали 7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, полицейскими были задержаны жители Кызылординской области в возрасте 34, 32 и 22 лет.

"Угрожали жителю Кызылординской области опубликовать в социальных сетях сведения личного характера. За неразглашение данных они требовали 7 млн тенге", - рассказали в МВД.

По данному факту сотрудники УБОП ДП Кызылординской области провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате подозреваемых задержали в дежурные сутки.

"В качестве вещественных доказательств у подозреваемых изъяты деньги, сигнальный пистолет, поддельное служебное удостоверение", - отметили в полиции.

Изъятые вещественные доказательства. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В настоящее время по факту вымогательства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, начато досудебное расследование.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Отметим, что по ст.194 УК РК вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, совершенное с целью получения имущества в крупном размере (по ст.3 УК РК - с размером ущерба в 1000 МРП, то есть 3 692 000 тенге и более), наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

В конце 2023 года полицейские совместно с сотрудниками ДКНБ в Актобе задержали подозреваемого в вымогательстве, который является приверженцем деструктивного религиозного течения. При обыске были изъяты денежные средства, полученные от потерпевшего путем угрозы применения насилия.

Осенью прошлого года правоохранители области Жетісу задержали в Талдыкоргане двух мужчин, которых подозревают в вымогательстве нескольких миллионов тенге. Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия.