Полиция и КНБ провели задержание в Актобе (видео)

Полицейские совместно с сотрудниками ДКНБ в Актобе задержали подозреваемого в вымогательстве, который является приверженцем деструктивного религиозного течения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"21 декабря в Актобе департаментом полиции совместно с ДКНБ задержан приверженец деструктивного религиозного течения, подозреваемый в вымогательстве крупной суммы денежных средств у местного жителя", - сообщается на официальной странице ведомства в Instagram.

При обыске по месту жительства изъяты травматический пистолет, а также денежные средства, полученные от потерпевшего путем угрозы применения насилия.

Досудебное расследование проводится по ст.194 УК РК.

Наказание за вымогательство в Казахстане

Согласно ст.194 УК РК:

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Вымогательство, совершенное:

1) с применением насилия;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Вымогательство, совершенное:

1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;

2) с целью получения имущества в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.