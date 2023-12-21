Убегающий от охранницы клиент супермаркета в Астане попал на видео

В Астане на выходе из магазина задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в попытке украсть алкоголь на 45 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

26-летнего астанчанина, подозреваемого в грабеже, задержали полицейские района Алматы. Его действия попали на камеры видеонаблюдения, установленные в магазине.

На кадрах видно, как мужчина заходит в супермаркет и сразу подходит к зоне, где расставлены коробки с алкоголем.

"Спокойно взяв одну коробку, он вышел с ней, минуя кассу, и побежал, причинив материальный ущерб на сумму около 45 тысяч тенге", – говорится в сообщении ДП в Instagram.

В этот момент его замечает сотрудница службы безопасности и бросается за мужчиной в погоню. Сообщается, что подозреваемого задержали на выходе.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК. Оказалось, что мужчина был ранее судим, он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Согласно статье 191 УК РК, грабеж наказывается: