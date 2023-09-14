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Уголовное дело возбудили против сотрудников "КазАвтоЖола" после сделки на 2,3 млрд тенге

Опубликовано:

Мост на трассе
Мост. Иллюстративное фото: qaj.kz

Кокшетауской транспортной прокуратурой в деятельности Акмолинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" выявлен факт неправомерного заключения договора без проведения конкурса со ссылкой на чрезвычайную ситуацию в виде аварийности моста через реку Ишим, передает официальный сайт Главной транспортной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, по данной сделке планировался капитальный ремонт автодороги республиканского значения Жаксы-Есиль-Бузулук со строительством нового моста на сумму 2,3 млрд тенге.

"Как выяснилось, данный мост не находился в состоянии, требующем безотлагательного экстренного вмешательства, какие-либо иные обстоятельства непреодолимой силы и технологических нарушений, препятствовавших проведению конкурентных процедур, также не имелись", - отметили в Главной транспортной прокуратуре.

При этом, рассказывают в надзорном органе, в рамках договора филиалом на счет подрядчика был перечислен аванс в размере 200 млн тенге, однако какие-либо работы так и не были начаты.

Все эти обстоятельства подтверждены заключением аудиторов от 13 декабря 2022 года, который был обжалован подрядчиком в судебном порядке.

По результатам разбирательства 30 мая текущего года суд отказал в удовлетворении иска о признании заключения (отчета) внутреннего аудита недействительным.

Судебный акт вступил в силу 23 августа 2023 года.

"Для дачи правовой оценки действиям должностных лиц филиала начато досудебное расследование по ч.4 ст.189 УК РК за присвоение вверенного чужого имущества", - сообщили в ведомстве.

Добавим, что согласно ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены должностным лицом – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036537-ugolovnoe-delo-vozbudili-protiv-sotrudnikov-kazavtozhola-posle-sdelki-na-23-mlrd-tenge/

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