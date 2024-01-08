"Не собирался расплачиваться за покупку": девушку обманули в Карагандинской области

Жительница Карагандинской области продала сельчанину мотоцикл, но за два месяца так и не получила денег за него. Теперь мужчину задержали по подозрению в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Топарский отдел полиции УП Абайского района Карагандинской области поступило заявление 24-летней девушки.

Заявительница пыталась продать имеющийся в ее собственности мотоцикл стоимостью 450 тысяч тенге. Чтобы найти покупателя, она разместила объявление о продаже транспортного средства в социальных сетях.

"На него два месяца назад откликнулся 42-летний сельчанин. Товар мужчину заинтересовал, но возникла проблема с оплатой – у покупателя в данный момент отсутствовали средства. Но он твердо пообещал решить данный вопрос в течение нескольких дней. Заявительница, поверив, передала сельчанину мотоцикл. В указанный срок деньги не поступили, сам покупатель перестал выходить на связь", - рассказали в МВД.

Стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого.

"Он дал признательные показания, пояснив, что не собирался расплачиваться за покупку, фактически присвоив чужой мотоцикл", - отметили в полиции.

Ведется досудебное расследование по ст.190 УК РК "Мошенничество".

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что 50-летний житель Кокшетау купил Audi A8 за 12 млн тенге, но в итоге остался без машины и денег. Мужчина обратился с заявлением в полицию. После двухмесячных розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить подозреваемого в мошенничестве.