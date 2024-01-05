В аэропорту Алматы ответили на слухи о задержании топ-менеджера

В аэропорту Алматы ответили на распространившуюся в СМИ информацию о задержании топ-менеджера. В воздушной гавани сообщили, что в настоящее время они сотрудничают с уполномоченными органами, передает NUR.KZ.

"На данный момент АО "Международный аэропорт Алматы" сотрудничает с уполномоченными органами в рамках ведущегося расследования. По окончании расследования будет предоставлена информация. Также проводится внутреннее расследование.

Уфук Серт не задержан. Информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе аэропорта на вопрос по поводу распространившейся в Сети информации о якобы задержании топ-менеджера аэропорта Алматы.

Другие подробности пока неизвестны.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что два топ-менеджера аэропорта Алматы покинули свои посты.

"В рамках ежегодного планирования реорганизации всей группы компаний двое старших менеджеров-экспатов прекратили свою работу в Международном аэропорту Алматы", – объяснили тогда в пресс-службе воздушной гавани.

По данным представителей аэропорта, должности тогда покинули старшие вице-президенты Международного аэропорта Алматы Йеткин Четин Пакер и Фатих Омюр.

Как сообщается на официальном сайте аэропорта, Международный аэропорт Алматы вошел в холдинг турецкой компании TAV Airports в 2020 году.

TAV Airports предоставляет комплексные услуги во всех областях деятельности аэропортов, имея глобальное присутствие в 91 аэропорту в 26 странах. Являясь членом группы ADP, TAV Airports является частью ведущей глобальной платформы управления аэропортами. Через свои дочерние компании TAV активно работает в сфере аэропортового обслуживания, включая беспошлинную торговлю, продукты питания и напитки, наземное обслуживание, информационные технологии, частную охрану и управление коммерческими зонами.

Сейчас в аэропорту Алматы строится новый терминал, который будет обслуживать международные рейсы.

В ноябре президент воздушной гавани Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о сроках окончания строительства. По его словам, завершить работы могут досрочно.