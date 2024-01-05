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Вагон табачных изделий на 808 млн тенге пытались ввезти в Казахстан из Кыргызстана

Опубликовано:

Вагон с табачными изделиями
Вагон с табачными изделиями. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Жамбылской области пресекли попытку ввоза из Кыргызстана вагона табачных изделий без товаросопроводительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Попытку ввоза из Кыргызской Республики вагона табачных изделий без товаросопроводительных документов стоимостью более 808 млн тенге пресекли сотрудники Департамента АФМ по Жамбылской области", – говорится в сообщении.

В АФМ в ходе расследования установили сумму, подлежащую к уплате в бюджет акцизного сбора.

"Согласно подсчетам органов государственных доходов, она составляет более 320 млн тенге", – добавили в ведомстве.

Сообщается, что в настоящее время проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в конце июня сотрудники Пограничной службы пресекли попытку провоза контрабандных сигарет, которые также направлялись из Кыргызстана.

В августе департамент АФМ по Жамбылской области начал уголовное дело по факту ввоза в Казахстан нелегальной партии сигарет, стоимостью более 1,3 млрд тенге.

Между тем в Казахстане с 1 января выросли минимальные цены на сигареты. Теперь пачка будет стоить минимум 770 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054133-vagon-tabachnyh-izdeliy-na-808-mln-tenge-pytalis-vvezti-v-kazahstan-iz-kyrgyzstana/

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