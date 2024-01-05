10 ведер яиц тайно вывезли ночью с птицефабрики в Туркестанской области

Яйца на почти на 150 тысяч тенге украли на птицефабрике в Туркестанской области. В преступлении подозревают работников предприятия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, заявление поступило в Сарыагашский районный отдел полиции. Со склада птицефабрики пропали 1 800 яиц стоимостью около 150 тысяч тенге.

Подозреваемых установили при проверке подозрительного автомобиля. В машине обнаружили ведра с крадеными яйцами. В авто находились трое мужчин 30-35 лет, все они оказались работниками птицефабрики.

"Как выяснилось, днем они подготовили 10 ведер краденых яиц, а в ночное время вывезли со склада. В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража)", - рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Добавим, что согласно ч.1 ст.188 УК РК подозреваемым грозит от крупного штрафа до трех лет лишения свободы. Если будет доказано, что кража совершена группой лиц по предварительному сговору, то срок заключения суд может увеличить до пяти лет.

Также необычное преступление произошло летом прошлого года в столице. Два человека вынесли из магазина шоколадные яйца на 50 тысяч тенге. Кража попала на видео.

Кроме того, сообщалось, что в Астане курьера заподозрили в краже велосипеда стоимостью 200 тысяч тенге. Молодого человека задержали, он признался, что пошел на преступление, чтобы быстрее доставлять заказы.

В ноябре прошлого года в Туркестанской области задержали мужчину, предположительно, причастного к более чем 30 преступлениям на территории Казахстана. Среди них кража, угон и мошенничество.