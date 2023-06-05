Шоколадные яйца на 50 тысяч тенге вынесли из магазина в Астане

Двое мужчин у прилавка в магазине. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

В одном из столичных магазинов на камеры попал момент кражи шоколадных яиц. В полиции сообщили, что нашли подозреваемых. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДП Астаны.

По данным стражей порядка, в полицию поступило заявление от представителя одного из столичных гипермаркетов о том, что неизвестные, находясь в торговом зале, похитили продукцию – шоколадные яйца.

Момент кражи попал на запись камер видеонаблюдения.

На кадрах видно двоих человек. Один из них набирает с прилавков сладости и складывает их в рюкзак ко второму. После этого мужчины уходят.

Отмечается, что сотрудники криминальной полиции УП района Сарыарка установили двоих подозреваемых парней в возрасте 22-х и 23-х лет.

"Молодым людям удалось завладеть несколькими десятками шоколадных яиц на сумму более 50 тысяч тенге. Все украденные сладости они удачно продали на рынке", – сообщили полицейские.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование.

"ДП города Астаны предупреждает граждан быть бдительными, не оставлять рабочее место без присмотра", – добавили в ведомстве.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023420-shokoladnye-yaytsa-na-50-tys-tenge-vynesli-iz-magazina-v-astane-video/