Кража, угон, мошенничество: задержан казахстанец, подозреваемый более чем в 30 преступлениях

В Туркестанской области задержали мужчину, предположительно, причастного к более чем 30 преступлениям на территории Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в МВД, мужчине 31 год, он неоднократно судим.

Задержан он был криминальными полицейскими Туркестанской области в рамках программы по борьбе с киберпреступностью.

"Установлено, что житель Жамбылской области, заранее планируя преступление, просил у прохожих телефоны с просьбой позвонить, а затем скрывался. Похищенные мобильники подозреваемый после сбывал на рынках больших городов, а деньги тратил на собственные нужды.

На сегодняшний день полицейскими доказана причастность подозреваемого к 10 фактам мошенничества и к одному факту угона автотранспорта, совершенным в Туркестанской области.

Кроме того, мужчина был объявлен в розыск за совершение кражи в Кызылординской области, а также оказался причастен к 22 преступлениям, совершенных в трех мегаполисах и пяти областях Казахстана по статьям "Кража" и "Мошенничество", – рассказали в МВД.

Задержанного взяли под стражу. Сейчас следствие выясняет, мог ли он быть причастен к другим нераскрытым аналогичным преступлениям.