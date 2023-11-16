Кража, угон, мошенничество: задержан казахстанец, подозреваемый более чем в 30 преступлениях
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В Туркестанской области задержали мужчину, предположительно, причастного к более чем 30 преступлениям на территории Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.
Как рассказали в МВД, мужчине 31 год, он неоднократно судим.
Задержан он был криминальными полицейскими Туркестанской области в рамках программы по борьбе с киберпреступностью.
"Установлено, что житель Жамбылской области, заранее планируя преступление, просил у прохожих телефоны с просьбой позвонить, а затем скрывался. Похищенные мобильники подозреваемый после сбывал на рынках больших городов, а деньги тратил на собственные нужды.
На сегодняшний день полицейскими доказана причастность подозреваемого к 10 фактам мошенничества и к одному факту угона автотранспорта, совершенным в Туркестанской области.
Кроме того, мужчина был объявлен в розыск за совершение кражи в Кызылординской области, а также оказался причастен к 22 преступлениям, совершенных в трех мегаполисах и пяти областях Казахстана по статьям "Кража" и "Мошенничество", – рассказали в МВД.
Задержанного взяли под стражу. Сейчас следствие выясняет, мог ли он быть причастен к другим нераскрытым аналогичным преступлениям.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046158-krazha-ugon-moshennichestvo-zaderzhan-kazahstanets-podozrevaemyy-bolee-chem-v-30-prestupleniyah/