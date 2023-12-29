Мужчину ограбили после пьяной вечеринки в Астане
Опубликовано:
В полицию Астаны обратился мужчина, сообщив, что стал жертвой ограбления. По данным полиции, до этого потерпевший распивал спиртное с другом, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что к стражам порядка обратился житель столицы. По его словам, ночью малознакомый мужчина вырвал у него из рук iPhone 11 стоимостью 300 тысяч тенге и скрылся.
"В ходе следствия сотрудники полиции установили, что потерпевший пришел к другу домой, где они распивали спиртные напитки. Спустя некоторое время, малознакомый мужчина позвал его на улицу и спросил, имеется ли у него телефон. Когда потерпевший достал гаджет, злоумышленник вырвал его из рук и скрылся", – сообщили правоохранители.
Отмечается, что подозреваемый дал признательные показания. Ранее он уже был судим за мошенничество.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность подозреваемого мужчины к аналогичным преступлениям, совершенным ранее на территории столицы.
А телефон полицейские в итоге вернули владельцу.
Также отметим, что наказание за грабеж установлено в статье 191 УК РК, согласно которой открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Кроме того, грабеж, совершенный:
- в крупном размере;
- неоднократно;
- с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –
наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", – говорится в тексте Уголовного кодекса РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053245-muzhchinu-ograbili-posle-pyanoy-vecherinki-v-astane/