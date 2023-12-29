Мужчину ограбили после пьяной вечеринки в Астане

В полицию Астаны обратился мужчина, сообщив, что стал жертвой ограбления. По данным полиции, до этого потерпевший распивал спиртное с другом, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что к стражам порядка обратился житель столицы. По его словам, ночью малознакомый мужчина вырвал у него из рук iPhone 11 стоимостью 300 тысяч тенге и скрылся.

"В ходе следствия сотрудники полиции установили, что потерпевший пришел к другу домой, где они распивали спиртные напитки. Спустя некоторое время, малознакомый мужчина позвал его на улицу и спросил, имеется ли у него телефон. Когда потерпевший достал гаджет, злоумышленник вырвал его из рук и скрылся", – сообщили правоохранители.

Отмечается, что подозреваемый дал признательные показания. Ранее он уже был судим за мошенничество.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность подозреваемого мужчины к аналогичным преступлениям, совершенным ранее на территории столицы.

А телефон полицейские в итоге вернули владельцу.

Также отметим, что наказание за грабеж установлено в статье 191 УК РК, согласно которой открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, грабеж, совершенный:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", – говорится в тексте Уголовного кодекса РК.