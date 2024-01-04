"Один встал у дверей, а второй угрожал расправой": казахстанцам грозит срок из-за 5 тыс. тенге

Разбойное нападение на цветочный магазин произошло в Темиртау. Однако добычей злоумышленников стали только 5 тыс. тенге. За десять минут до нападения наличность из кассы забрал владелец магазина, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Восточный отдел полиции УП Темиртау обратилась 43-летняя жительница города. Она рассказала, что работает продавцом в одном из цветочных магазинов, на который напали неизвестные.

На место происшествия в считаные минуты прибыла усиленная следственно-оперативная группа.

"Продавец рассказала, что перед самым закрытием в торговую точку зашли двое мужчин. Один встал у дверей, а второй, угрожая расправой, потребовал деньги. Потерпевшая вынуждена была открыть кассу, в которой находилось… пять тысяч тенге. Оказалось, буквально за десять минут до появления налетчиков владелец магазина забрал всю наличность. Схватив, что было, злоумышленники скрылись", - поделились в МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции по "горячим следам" задержали подозреваемых – двух мужчин в возрасте 23 и 34 лет.

"Они дали признательные показания, пояснив, что рассчитывали на более крупную сумму", - отметили в ведомстве.

Ведется досудебное расследование по ст.192 УК РК “Разбой”. Подозреваемые водворены в ИВС.

Отметим, что согласно ст.192 УК РК разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Осенью сейф с деньгами украли из магазина в Астане. Стражи порядка задержали двоих мужчин, которые дали признательные показания. Полицейские изъяли вещественные доказательства. Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование.

Ранее мужчина ограбил цветочный магазин в Астане и напал на продавца. По видеокамерам удалось выйти на след подозреваемого. Он был задержан и дал признательные показания.