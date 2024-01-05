"Сначала нес ящик, а затем спрятал его за остановкой": акмолинца задержали благодаря камерам

В Кокшетау мужчина пробрался в супермаркет через окно. Его добычей стал ящик энергетического напитка и бутылка коньяка. Пряча похищенное, подозреваемый привлек к себе внимание полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, заявление в полицию поступило от управляющего одного из городских супермаркетов. Он рассказал, что на склад магазина через небольшой оконный проем пробрался неизвестный и похитил энергетические напитки и алкоголь.

Приехавшие на место происшествия полицейские сразу же просмотрели записи видеокамер, установленных на территории супермаркета и внутри помещения. Момент кражи отчетливо попал в объективы.

Сотрудники сразу же передали ориентировку с приметами подозреваемого всем нарядам и экипажам.

"Спустя небольшой промежуток времени, инспектором центра оперативного управления на одной из улиц Кокшетау был замечен мужчина, который сначала нес ящик, а затем спрятал его за остановкой. По указанному адресу тут же был направлен патруль и следственно-оперативная группа", - рассказали в МВД.

В результате принятых мер полицейскими установлен и задержан 29-летний житель города. По факту кражи ведется досудебное расследование. Фигурант водворен в ИВС.

Напомним, ранее другого мужчину заподозрили в краже одежды из магазина в Астане. По данным полиции, "покупатель" в примерочной снимал магниты. После этого он прятал одежду под курткой и уходил из магазина. Проводится досудебное расследование.

Осенью прошлого года сейф с деньгами и 700 тыс. из кассы украли из магазина в Астане. Подозреваемые в преступлении задержаны.

Еще сообщалось о пятерых безработных, которые обчистили ювелирный магазин в Акмолинской области. Были похищены украшения на сумму около 12 млн тенге, и еще 70 тыс. тенге злоумышленники прихватили из кассы. Четверо из пяти обвиняемых в преступлении отделались условными сроками.