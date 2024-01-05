Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Сначала нес ящик, а затем спрятал его за остановкой": акмолинца задержали благодаря камерам

Опубликовано:

Вор пробрался в магазин
Момент проникновения в супермаркет. Кадр из видео: polisia.kz

В Кокшетау мужчина пробрался в супермаркет через окно. Его добычей стал ящик энергетического напитка и бутылка коньяка. Пряча похищенное, подозреваемый привлек к себе внимание полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, заявление в полицию поступило от управляющего одного из городских супермаркетов. Он рассказал, что на склад магазина через небольшой оконный проем пробрался неизвестный и похитил энергетические напитки и алкоголь.

Приехавшие на место происшествия полицейские сразу же просмотрели записи видеокамер, установленных на территории супермаркета и внутри помещения. Момент кражи отчетливо попал в объективы.

Сотрудники сразу же передали ориентировку с приметами подозреваемого всем нарядам и экипажам.

"Спустя небольшой промежуток времени, инспектором центра оперативного управления на одной из улиц Кокшетау был замечен мужчина, который сначала нес ящик, а затем спрятал его за остановкой. По указанному адресу тут же был направлен патруль и следственно-оперативная группа", - рассказали в МВД.

В результате принятых мер полицейскими установлен и задержан 29-летний житель города. По факту кражи ведется досудебное расследование. Фигурант водворен в ИВС.

Напомним, ранее другого мужчину заподозрили в краже одежды из магазина в Астане. По данным полиции, "покупатель" в примерочной снимал магниты. После этого он прятал одежду под курткой и уходил из магазина. Проводится досудебное расследование.

Осенью прошлого года сейф с деньгами и 700 тыс. из кассы украли из магазина в Астане. Подозреваемые в преступлении задержаны.

Еще сообщалось о пятерых безработных, которые обчистили ювелирный магазин в Акмолинской области. Были похищены украшения на сумму около 12 млн тенге, и еще 70 тыс. тенге злоумышленники прихватили из кассы. Четверо из пяти обвиняемых в преступлении отделались условными сроками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054026-snachala-nes-yaschik-a-zatem-spryatal-ego-za-ostanovkoy-akmolintsa-zaderzhali-blagodarya-kameram/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.