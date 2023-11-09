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Пятеро безработных ограбили ювелирный магазин на 12 млн тенге в Акмолинской области

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Посетитель выбирает ювелирное изделие
Ювелирные изделия. Иллюстративное фото: pixabay.com

Условными сроками отделались четверо из пяти мужчин, ограбивших ювелирный магазин в Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение Акмолинского областного суда.

По информации суда, пятеро безработных мужчин, сговорившись, решили ограбить магазин ювелирных изделий в Астраханском районе. Были похищены изделия на сумму около 12 млн тенге, и еще 70 тыс. тенге преступники прихватили из кассы. Предстали перед судом мужчины по ст. 188 ч.4 п.3 УК. РК.

В ходе рассмотрения дела, как говорится в сообщении суда, подсудимые заключили с прокурором процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Также суд учел при назначении наказания смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние в содеянном, а также наличие на иждивении малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не было. В итоге из пятерых осужденных реальный срок получил только один.

«Причиненный ущерб хозяину магазина виновные возместили полностью, поэтому потерпевшая просила не наказывать их строго. Приговором суда четверым осужденным назначено 5 лет лишения свободы условно каждому, установлен пробационный контроль. Осужденному «Ы.», с учетом его прежней непогашенной судимости и частичным присоединением неотбытого наказания по нему, назначено 5 лет 6 месяцев реального лишения свободы», - отмечается в сообщении.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали о крупной краже ювелирных изделий, которая произошла также в Акмолинской области в мае текущего года. Тогда неизвестные проделали лаз в подвальном помещении, проникли в магазин и похитили ювелирные изделия на 180 млн тенге.

Отметим, что в соответствии со ст. 188 УК РК, за кражу предусмотрено наказание:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, – наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, – наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044917-pyatero-bezrabotnyh-ograbili-yuvelirnyy-magazin-na-12-mln-tenge-v-akmolinskoy-oblasti/

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