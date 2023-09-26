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Высокопоставленных чиновников осудили за хищение конфискованного имущества в Алматы

Опубликовано:

Судья
Суд. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Чиновников осудили за хищение конфискованного имущества. Об этом сообщается на официальной странице Алматинского городского суда в Facebook.

Уголовное дело рассматривалось в районном суде №2 Медеуского района Алматы. На скамье подсудимых оказались бывший заместитель начальника ДКНБ города М., бывший заместитель акима Алматы У. и бывший руководитель Управления государственными активами К.

Отмечается, что они были преданы суду по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК и части 5 статьи 26 УК РК (мошенничество и пособничество в мошенничестве).

Суд установил, что заместитель ДКНБ М. путем обмана завладел пятью объектами имущества, конфискованными по приговору суда по заведомо заниженной стоимости через пособников заместителя акима Алматы У. и руководителя Управления государственными активами К.

Подсудимые не признали вину и просили их оправдать. Прокурор просил назначить наказание: подсудимому М.– 8 лишения свободы, У.– 6 лет 8 месяцев лишения свободы, а К. – 6 лет лишения свободы.

Представитель потерпевшего оставил на усмотрение суда наказание, отказавшись от претензий, так как ущерб возмещен.

"Вина подсудимых в совершении инкриминируемых деяний доказана собранными по делу доказательствами, показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, аудиторским заключением.

Приговором суда М. признан виновным в хищении чужого имущества или приобретения право на чужое имущество в особо крупном размере с использованием им своего служебного положения, а У. и К. в пособничестве в мошенничестве, будучи лицами, занимающими государственную должность и с использованием своих служебных полномочий", – сообщили в суде.

М. назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

У. и К. назначено наказание в виде 5 лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

"При назначении наказания суд учел смягчающие ответственность обстоятельства – отсутствие судимости у подсудимых, наличие у подсудимых несовершеннолетних и малолетних детей и возмещение ущерба одним из подсудимых М.

Отягчающим обстоятельством у М. является совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим тем самым принятую присягу", – дополнили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038198-chinovnikov-osudili-za-hischenie-konfiskovannogo-imuschestva-v-almaty/

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