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Организаторов пирамиды "Свой дом" осудили в Шымкенте

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Деньги лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Шымкенте вынесли приговор в отношении двух организаторов финансовой пирамиды "Свой дом". Вкладчики потеряли 49 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

В официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу сообщается, что суд вынес решение по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Свой дом". Вкладчикам обещали 40% выгоды от внесенной суммы.

Сумма причиненного ущерба составила 49 млн тенге. Подозреваемыми по делу проходили два человека, суд признал их виновными и приговорил к трем годам заключения.

В ведомстве напомнили, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность. В случае признания судом вины подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в феврале 2022 года сообщалось, что в Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды "Свой дом". По данному факту расследовалось уголовное дело.

В октябре прошлого года подозреваемого в руководстве финансовой пирамидой LIDER экстрадировали из Украины. Схема привлечения средств работала с 2017 по 2019 год. За это время более 240 потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 1,2 млрд тенге.

Также несколькими месяцами ранее из Украины экстрадировали подозреваемую в организации и руководстве финансовой пирамидой. По версии следствия, в 2017 и 2018 годах, обещая содействие в приобретении жилья, она присвоила более 85 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053870-organizatorov-piramidy-svoy-dom-osudili-v-shymkente/

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