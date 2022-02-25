Деятельность финпирамиды "Свой дом" пресекли в Шымкенте

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В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды "Свой дом". Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

В Шымкенте расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Свой дом".

Установлено, что подозреваемая заключала с жителями южных регионов страны договоры инвестиционной программы на условиях получения до 40% прибыли от суммы в течение 7 суток.

В АФМ напомнили, что за создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК, санкцией которой грозит наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Казахстанцев призвали воздержаться от сомнительных предложений.

"Если вы стали жертвой финансовой пирамиды "Свой дом", просим обратиться в ДЭР по Шымкенту или по телефонам: 8 (7252) 77-14-48, 8 700 690 52 39", - обратились в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957950-deyatelnost-finpiramidy-svoy-dom-presekli-v-shymkente/