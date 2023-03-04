Подозреваемую в организации финпирамиды экстрадировали из Украины в Казахстан (видео)

Задержанная. Кадр из видео: t.me/GenPr

Подозреваемую в организации и руководстве финансовой пирамидой экстрадировали из Украины в Казахстан. Женщина находилась в международном розыске, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры РК.

Как сообщили в надзорном органе, офис генерального прокурора Украины удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры РК о выдаче гражданки Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию и руководство деятельностью финансовой пирамиды.

"Следствием установлено, что указанное лицо в период 2017-2018 годов обманным путем, обещая содействие в приобретении жилья, присвоила денежные средства казахстанских граждан на сумму более 85 млн тенге.

После совершения преступления гражданка К. скрылась от органов уголовного преследования и была объявлена в международный розыск", – говорится в сообщении.

В январе этого года подозреваемая была задержана на территории Украины.

"Сегодня сотрудниками Генпрокуратуры и Интерпола Казахстана при содействии иностранных партнеров гражданка К. экстрадирована в нашу страну. В настоящее время она водворена в следственный изолятор Астаны", – заключили в надзорном органе.

В Генпрокуратуре напомнили, что за совершение подобных преступлений грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

Финансовая пирамида, как сообщается на сайте "Электронного правительства", – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других. Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег.

Отметим, что в Казахстане существует онлайн-сервис, с помощью которого можно проверить организацию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011751-podozrevaemuyu-v-organizatsii-finpiramidy-ekstradirovali-iz-ukrainy-v-kazahstan-video/