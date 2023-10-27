Астанчанка лишилась iPhone после свидания с мужчиной в гостинице

Жительница Астаны потеряла смартфон после свидания с мужчиной в гостинице ночью. Последний в итоге стал подозреваемым по делу о краже, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

Астанчанка обратилась в полицию, когда потеряла свой iPhone после свидания с мужчиной в гостинице.

"В ночное время, воспользовавшись тем, что девушка уснула, он (парень – прим. ред.) совершил кражу телефона и скрылся с места преступления", – говорится в сообщении ДП в Instagram.

Сотрудники районного управления полиции "Сарыарка" установили подозреваемого – 34-летнего местного жителя. Как оказалось, смартфон мужчина успел продать.

Полиция начала проверку его возможной причастности к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы. А по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.

Добавим, согласно данной статье УК, кража наказывается: