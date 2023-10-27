Астанчанка лишилась iPhone после свидания с мужчиной в гостинице
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Жительница Астаны потеряла смартфон после свидания с мужчиной в гостинице ночью. Последний в итоге стал подозреваемым по делу о краже, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.
Астанчанка обратилась в полицию, когда потеряла свой iPhone после свидания с мужчиной в гостинице.
"В ночное время, воспользовавшись тем, что девушка уснула, он (парень – прим. ред.) совершил кражу телефона и скрылся с места преступления", – говорится в сообщении ДП в Instagram.
Сотрудники районного управления полиции "Сарыарка" установили подозреваемого – 34-летнего местного жителя. Как оказалось, смартфон мужчина успел продать.
Полиция начала проверку его возможной причастности к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы. А по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.
Добавим, согласно данной статье УК, кража наказывается:
- исправительными работами или штрафом в размере до 3 тыс. МРП (более 10 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;
- либо ограничением свободы на срок до 5 лет;
- либо лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042732-astanchanka-lishilas-iphone-posle-svidaniya-s-muzhchinoy-v-gostinitse-video/