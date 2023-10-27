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Астанчанка лишилась iPhone после свидания с мужчиной в гостинице

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Подозреваемый
Подозреваемый. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

Жительница Астаны потеряла смартфон после свидания с мужчиной в гостинице ночью. Последний в итоге стал подозреваемым по делу о краже, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

Астанчанка обратилась в полицию, когда потеряла свой iPhone после свидания с мужчиной в гостинице.

"В ночное время, воспользовавшись тем, что девушка уснула, он (парень – прим. ред.) совершил кражу телефона и скрылся с места преступления", – говорится в сообщении ДП в Instagram.

Сотрудники районного управления полиции "Сарыарка" установили подозреваемого – 34-летнего местного жителя. Как оказалось, смартфон мужчина успел продать.

Полиция начала проверку его возможной причастности к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы. А по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.

Добавим, согласно данной статье УК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 3 тыс. МРП (более 10 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 5 лет;
  • либо лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042732-astanchanka-lishilas-iphone-posle-svidaniya-s-muzhchinoy-v-gostinitse-video/

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