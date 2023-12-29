Сотруднику КНБ вынесли приговор и лишили специального звания

В Петропавловске по обвинению в браконьерстве на скамье подсудимых оказались четыре человека, среди которых сотрудник КНБ РК и водитель воинской части. Их приговорили к реальным срокам лишения свободы за отстрел двух косуль в заказнике, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Северо-Казахстанский областной суд.

Следствие по делу шло больше года. Дело рассмотрено в Петропавловском городском суде.

"Судом установлено, что 25 октября 2022 года сотрудник КНБ РК из Астаны совместно с двумя знакомыми на автомашине Kia Sorento под управлением водителя воинской части Министерства обороны РК совершил незаконный отстрел двух особей сибирской косули на особо охраняемой природной территории Смирновского государственного природного заказника. Тем самым был причинен крупный ущерб РГУ "ГНПП "Кокшетау" в размере более 4 млн тенге", - сообщили в пресс-службе Северо-Казахстанского областного суда.

Вина подсудимых доказана показаниями представителей потерпевшего, свидетелей, эксперта, письменными материалами дела.

Прокурор, поддержав обвинение, просил назначить каждому наказание в виде реального лишения свободы.

Подсудимые вину не признали и просили их оправдать.

"Санкция ч.4 ст.337 УК предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ограничения свободы либо лишения свободы на срок от трех до шести лет. Суд признал обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимых, наличие у них малолетних детей, а отягчающим обстоятельством – нарушение сотрудником КНБ и воинской части присяги. У других подсудимых отягчающих обстоятельств суд не установил", - проинформировали в пресс-службе.

Подсудимые признаны виновными по ст.337 ч.4 пп.1, 4 УК РК. Трое, включая сотрудника КНБ и водителя воинской части, приговорены к четырем годам лишения свободы, один - к 3 годам заключения. Местом отбывания наказания определено учреждение УИС минимальной безопасности.

Кроме того, осужденный сотрудник КНБ лишен специального звания "капитан", а водитель - воинского звания "старший сержант".

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее был вынесен приговор по делу бывшего начальника департамента Комитета национальной безопасности по Алматы. Он был признан виновным в превышении власти и должностных полномочий (ч.4 ст.362 УК) и приговорен к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях на 10 лет, с лишением специального звания "генерал-майор".

Также сотрудника КНБ и его жену осудили в Астане. Из материалов дела стало известно, что супруги пообещали оказать содействие в поступлении сына потерпевшего в академию. Под предлогом передачи взятки представителю учебного заведения они получили от него 15 тыс. долларов США. В итоге подсудимый был приговорен к 6 годам ограничения свободы, а его супруга - к 3 годам ограничения свободы.