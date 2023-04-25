Экс-начальника департамента КНБ по Алматы осудили на 6 лет

Суд. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы вынесли приговор по делу бывшего начальника департамента Комитета национальной безопасности города. Об этом сообщается в .

Сообщается, что приговором Алмалинского районного суда города Алматы бывший начальник ДКНБ по городу Алматы признан виновным в превышении власти и должностных полномочий (часть 4 статья 362 УК).

"Приговором суда М. осужден по части 4 статьи 362 УК к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях на 10 лет, с лишением специального звания генерала-майора КНБ", – говорится в сообщении.

Приговор суда, как утверждается, не вступил в законную силу.

Напомним, в середине марта генпрокурор РК Берик Асылов раскрыл подробности расследования январских событий в Казахстане.

По его словам, 5 января начальники двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018141-eks-nachalnika-departamenta-knb-po-almaty-osudili-na-6-let/