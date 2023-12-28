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Толпа избила студента в Атырау

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Толпа избила студента
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/atyrauoil.official

В Сети появилась информация о том, что в Атырау несколько агрессивно настроенных молодых людей избили студента. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Атырауской области сообщили, что 28 декабря около 13.00 был избит студент одного из колледжей. Пострадавшему 17 лет, он учится на 1 курсе.

"По подозрению в совершении правонарушения пятерых студентов того же учебного заведения доставили в отдел полиции", - рассказали в ведомстве.

По данным ДП региона, пострадавший получил легкие телесные повреждения и был доставлен в областную больницу. Начато расследование.

Напомним, ранее стало известно о массовой драке в Атырау. Конфликт произошел перед зданием Дворца бракосочетания. По данному факту ДП региона была начата проверка, задержаны трое подозреваемых. Их доставили в полицию. Личности остальных участников драки устанавливали.

Также в социальных сетях распространился видеоролик, на котором была запечатлена массовая драка школьников в Алматинской области. Конфликт произошел 29 ноября в Илийском районе. В ходе проверки было установлено, что между 9-классником и 10-классником возникли разногласия, которые впоследствии переросли в массовую драку.

В сентябре массовая потасовка произошла в центре Алматы. Она попала на видео. По данному факту началось расследование по статье "Хулиганство".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053152-tolpa-izbila-studenta-v-atyrau/

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